Умер основатель группы «Рок-отель» Хейго Мирка
Советский и эстонский актер и основатель группы «Рок-отель» Хейго Мирка умер 14 августа в возрасте 81 года. Об этом сообщила ERR.
Мирка родился 20 апреля 1944 г. Он окончил музыкальную школу в Таллине по классу контрабаса, затем работал там преподавателем игры на бас-гитаре. Перед созданием своей группы он выступал в коллективах Optimisted (1965-1969 гг.) и Psycho (1974-1977 гг.) в качестве бас-гитариста.
В группе «Рок-отель» он также выступал в роли басиста с момента ее основания в 1978 г. до ее распада в 2022 г. Мирка является автором таких песен группы, как «Ночь прошла» и «Старое радио», а также других произведений.
В качестве актера Мирка запомнился благодаря роли в драме «Я не приезжий, я здесь живу» (режиссер Пеэтер Урбла), а также принял участие в создании фильма «Шлягер этого лета».