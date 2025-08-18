В ночь на 19 августа в небе можно будет наблюдать парад планет
В небе северного полушария за час до восхода солнца 19 августа можно будет наблюдать парад четырех небесных тел, сообщили на сайте Лаборатории солнечной астрономии Институт космических исследований (ИКИ) РАН и Институт солнечно-земной физики (ИСЗФ) СО РАН. Меркурий, Венера, Юпитер и Луна выстроятся в одну линию.
Наблюдать явление можно будет на всей территории страны на востоке. Венера и Юпитер находятся рядом уже две недели. Меркурий присоединился к ним несколько дней назад, а вот Луна будет в нужной позиции только на одну ночь.
«Текущий год оказался богат на недобросовестные сообщения о парадах планет, когда в мнимый строй собирали тела, находящиеся в разных частях неба и часто вообще невидимые: Уран, Нептун и даже Плутон», – предупредили в лаборатории. Невооруженным взглядом с Земли можно увидеть только шесть тел солнечной системы – Луну, Меркурий, Венеру, Марс, Юпитер и Сатурн, рассказали ученые.