Главная / Общество /

В московский суд поступил иск к депутату Госдумы Певцову

Ведомости

В Тверской районный суд Москвы поступил иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к депутату Государственной думы Дмитрию Певцову («Новые люди»). Об этом ТАСС сообщили в суде.

По данным агентства, иск направила общественный деятель Александра Тищенко. Она заявила, что Певцов отказал ей в личном приеме, а также публично оскорбил. По словам Тищенко, такими действиями он причинил ей нравственные страдания.

Помимо политической деятельности Певцов также известен как советский и российский актер театра, кино и телевидения. В 1984 г., после окончания ГИТИСа, его приняли в труппу Театра на Таганке. Одной из его первых успешных театральных ролей стала работа в спектакле «Федра» режиссера Романа Виктюка (театр «А» Аллы Демидовой).

В кино Певцов дебютировал в 1986 г. Ему досталась роль Джима в последнем фильме Татьяны Лиозновой «Конец света с последующим симпозиумом». Известно актеру принесла роль Якова Сомова в картине Глеба Панфилова «Мать». За нее он также получил премию Европейской киноакадемии «Феликс» в номинации «За лучшую мужскую роль второго плана». Сейчас на счету Певцова несколько десятков ролей в кино и на телевидении.

