В московский суд поступил иск к депутату Госдумы Певцову

В кино Певцов дебютировал в 1986 г. Ему досталась роль Джима в последнем фильме Татьяны Лиозновой «Конец света с последующим симпозиумом». Известно актеру принесла роль Якова Сомова в картине Глеба Панфилова «Мать». За нее он также получил премию Европейской киноакадемии «Феликс» в номинации «За лучшую мужскую роль второго плана». Сейчас на счету Певцова несколько десятков ролей в кино и на телевидении.