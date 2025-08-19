«Королева кетамина» признала себя виновной в деле о смерти актера Мэтью Перри
Джасвин Сангха, известная как «Королева кетамина», согласилась признать вину в деле о смерти звезды сериала «Друзья» Мэттью Перри. Об этом сообщает Variety.
42-летняя Сангха признает себя виновной по пяти пунктам обвинения, включая распространение кетамина, повлекшее смерть человека, а также содержание наркопритона. Ей грозит минимум 11 лет тюрьмы. Приговор будет вынесен в ближайшие месяцы.
Сангха стала последней из пяти обвиняемых, признавших вину в связи со смертью актера, которого нашли мертвым в его доме в октябре 2023 г. С августа 2024 г. она содержится под стражей, а ее суд должен был начаться 23 сентября в Лос-Анджелесе.
Врач актера Сальвадор Пласенсия в июне признал вину в поставках кетамина, но не смертельной дозы. Трое других обвиняемых – Эрик Флеминг, Кеннет Ивамаса и Марк Чавес – признались в сговоре с целью поставки наркотика.
По версии обвинения, Сангха и Флеминг поставили Ивамасе, ассистенту Перри, 51 флакон кетамина незадолго до смерти актера. Ивамаса затем ввел наркотик Перри, что привело к его гибели. Узнав о смерти актера, Сангха попыталась замести следы, приказав Флемингу удалить все их переписки. При обыске в ее доме в марте 2024 г. нашли 79 флаконов жидкого кетамина, таблетки MDMA, поддельный ксанакс и счетчик для денег. Сангха также признала, что в августе 2019 г. поставила кетамин еще одному своему клиенту, который скончался от передозировки через несколько часов.