Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Бизнес-регата
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

«Королева кетамина» признала себя виновной в деле о смерти актера Мэтью Перри

Ведомости

Джасвин Сангха, известная как «Королева кетамина», согласилась признать вину в деле о смерти звезды сериала «Друзья» Мэттью Перри. Об этом сообщает Variety.

42-летняя Сангха признает себя виновной по пяти пунктам обвинения, включая распространение кетамина, повлекшее смерть человека, а также содержание наркопритона. Ей грозит минимум 11 лет тюрьмы. Приговор будет вынесен в ближайшие месяцы.

Сангха стала последней из пяти обвиняемых, признавших вину в связи со смертью актера, которого нашли мертвым в его доме в октябре 2023 г. С августа 2024 г. она содержится под стражей, а ее суд должен был начаться 23 сентября в Лос-Анджелесе.

Врач актера Сальвадор Пласенсия в июне признал вину в поставках кетамина, но не смертельной дозы. Трое других обвиняемых – Эрик Флеминг, Кеннет Ивамаса и Марк Чавес – признались в сговоре с целью поставки наркотика.

По версии обвинения, Сангха и Флеминг поставили Ивамасе, ассистенту Перри, 51 флакон кетамина незадолго до смерти актера. Ивамаса затем ввел наркотик Перри, что привело к его гибели. Узнав о смерти актера, Сангха попыталась замести следы, приказав Флемингу удалить все их переписки. При обыске в ее доме в марте 2024 г. нашли 79 флаконов жидкого кетамина, таблетки MDMA, поддельный ксанакс и счетчик для денег. Сангха также признала, что в августе 2019 г. поставила кетамин еще одному своему клиенту, который скончался от передозировки через несколько часов.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных