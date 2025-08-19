«Королева кетамина» признала себя виновной в деле о смерти актера Мэтью Перри

По версии обвинения, Сангха и Флеминг поставили Ивамасе, ассистенту Перри, 51 флакон кетамина незадолго до смерти актера. Ивамаса затем ввел наркотик Перри, что привело к его гибели. Узнав о смерти актера, Сангха попыталась замести следы, приказав Флемингу удалить все их переписки. При обыске в ее доме в марте 2024 г. нашли 79 флаконов жидкого кетамина, таблетки MDMA, поддельный ксанакс и счетчик для денег. Сангха также признала, что в августе 2019 г. поставила кетамин еще одному своему клиенту, который скончался от передозировки через несколько часов.