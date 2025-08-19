У Балтимора в США взорвался грузовой корабль с углем
Взрыв прогремел на грузовом судне с углем в Балтиморе, начался пожар. На борту были 23 человека, пострадавших среди них нет, сообщает NBC News.
По данным телеканала, пламя на движущемся судне уже потушено. Согласно заявлению пожарной службы Балтимора, инцидент произошел на реке Патапско недалеко от бывшего моста Ки-Бридж. По данным NBC, на видео видно, как над судном W-Sapphire поднимается черный дым.
Причины взрыва и последующего пожара устанавливаются.
26 марта контейнеровоз столкнулся с опорой автомобильного моста Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе. Конструкция обрушилась.