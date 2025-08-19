У Балтимора в США взорвался грузовой корабль с углем

По данным телеканала, пламя на движущемся судне уже потушено. Согласно заявлению пожарной службы Балтимора, инцидент произошел на реке Патапско недалеко от бывшего моста Ки-Бридж. По данным NBC, на видео видно, как над судном W-Sapphire поднимается черный дым.