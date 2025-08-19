В Удмуртии задержали мужчину, готовившего поджог поезда

В ходе обыска у него изъяли компоненты для изготовления самодельных зажигательных устройств, мобильный телефон с инструкциями, схему расположения объектов в районе планируемого преступления, а также переписку с членами международных террористических структур.



Следственным отделом УФСБ по Удмуртской Республике возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 (приготовление к террористическому акту), ч. 2 ст. 205.2 (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма с использованием сети Интернет) УК РФ. Подозреваемый заключен под стражу.