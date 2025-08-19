В Удмуртии задержали мужчину, готовившего поджог поезда
Сотрудники ФСБ задержали в Удмуртии сторонника запрещенной в России международной террористической организации, готовившего поджог поезда. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России, передает ТАСС.
По данным ведомства, выходец из Центральной Азии был задержан в городе Глазове. Также в социальных сетях он оправдывал теракт в концертном зале «Крокус сити холл».
В ходе обыска у него изъяли компоненты для изготовления самодельных зажигательных устройств, мобильный телефон с инструкциями, схему расположения объектов в районе планируемого преступления, а также переписку с членами международных террористических структур.
Следственным отделом УФСБ по Удмуртской Республике возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 (приготовление к террористическому акту), ч. 2 ст. 205.2 (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма с использованием сети Интернет) УК РФ. Подозреваемый заключен под стражу.
13 августа в Кировской области сотрудники ФСБ задержали 18-летнего россиянина, вступившего в подконтрольную украинским спецслужбам террористическую организацию и планировавшего перейти на сторону ВСУ. По данным спецслужбы, по указанию куратора молодой человек наносил проукраинские надписи в общественных местах и готовил поджоги релейных шкафов на Транссибирской магистрали, чтобы нарушить грузоперевозки.