«Просвещение» может выплатить до 500 000 рублей за информацию о контрафакте

Ведомости

Группа компаний «Просвещение» предупредила о недостатках и опасности контрафактной продукции, а также предложила вознаграждение в размере до 500 000 руб. (либо до 10% от стоимости изъятых товаров) за информацию о ее производителях и заказчиках. Соответствующая страница опубликована на сайте ГК.

Вознаграждение касается данных о товарах, которые незаконно выпущены под «выходными данными» «Просвещения». Как отмечают в компании, информация затем позволит возбудить уголовное дело по ч. 3 ст. 146 УК РФ (нарушение авторских и смежных прав). Преступление по ней может быть наказано лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до 500 000 руб.

При этом компания подчеркнула, что производителям контрафакта также может грозить ликвидация юрлица и до 5 млн руб. различных компенсаций. В эту же сумму вошло уничтожение незаконно созданных товаров.

В компании предупредили, что контрафактная продукция часто не соответствует требованиям химической безопасности или имеет дефекты, ухудшающие читаемость информации.

