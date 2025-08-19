«Просвещение» может выплатить до 500 000 рублей за информацию о контрафакте

Вознаграждение касается данных о товарах, которые незаконно выпущены под «выходными данными» «Просвещения». Как отмечают в компании, информация затем позволит возбудить уголовное дело по ч. 3 ст. 146 УК РФ (нарушение авторских и смежных прав). Преступление по ней может быть наказано лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до 500 000 руб.