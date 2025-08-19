Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Бизнес-регата
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Семья экс-сенатора Шпигеля скопила долги в 17,1 млрд рублей

Ведомости

Бывший член Совета федерации Борис Шпигель и его супруга Евгения имеют неоплаченную задолженность на сумму свыше 17,1 млрд руб., сообщает «РИА Новости» со ссылкой на материалы судебных приставов. Из этой суммы только порядка 900 млн руб. связаны с налогами, штрафами и коммунальными платежами, тогда как основная часть – свыше 16,2 млрд руб. – приходится на взыскания по иску Генпрокуратуры РФ.

Сообщается, что Евгения Шпигель задолжала почти 1 млн руб. по налогам и коммунальным услугам. Кроме того, с февраля 2025 г. с нее взыскивается более 202,6 млн руб. «по иным имущественным взысканиям в пользу физических и юридических лиц». Также на ней числится штраф в 149,7 млн руб., назначенный судом в качестве дополнительного наказания.

Борис Шпигель по налогам и коммунальным платежам должен 370 500 руб. Помимо этого, с мая с него взыскиваются процессуальные издержки в размере 400 000 руб. и штраф в 449,7 млн руб.

В январе 2024 г. Октябрьский районный суд Пензы частично удовлетворил исковые требования к бывшему сенатору об обращении в доход государства более 8 млрд руб. Иск был подан заместителем генпрокурора Игорем Ткачевым в ноябре 2023 г., он требовал взыскать солидарно с фигурантов уголовного дела о коррупции почти 10 млрд руб. Надзорное ведомство посчитало, что эти деньги были получены в результате коррупционной схемы: Белозерцев, по мнению прокуратуры, занимался лоббированием интересов компании «Биотэк» на фармацевтическом рынке в области. По данным прокуратуры, всего за шесть лет (2015–2021 гг.) было заключено с минздравом региона более 5000 госконтрактов на сумму 9,9 млрд руб.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных