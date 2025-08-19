Семья экс-сенатора Шпигеля скопила долги в 17,1 млрд рублей

В январе 2024 г. Октябрьский районный суд Пензы частично удовлетворил исковые требования к бывшему сенатору об обращении в доход государства более 8 млрд руб. Иск был подан заместителем генпрокурора Игорем Ткачевым в ноябре 2023 г., он требовал взыскать солидарно с фигурантов уголовного дела о коррупции почти 10 млрд руб. Надзорное ведомство посчитало, что эти деньги были получены в результате коррупционной схемы: Белозерцев, по мнению прокуратуры, занимался лоббированием интересов компании «Биотэк» на фармацевтическом рынке в области. По данным прокуратуры, всего за шесть лет (2015–2021 гг.) было заключено с минздравом региона более 5000 госконтрактов на сумму 9,9 млрд руб.