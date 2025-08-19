Семья экс-сенатора Шпигеля скопила долги в 17,1 млрд рублей
Бывший член Совета федерации Борис Шпигель и его супруга Евгения имеют неоплаченную задолженность на сумму свыше 17,1 млрд руб., сообщает «РИА Новости» со ссылкой на материалы судебных приставов. Из этой суммы только порядка 900 млн руб. связаны с налогами, штрафами и коммунальными платежами, тогда как основная часть – свыше 16,2 млрд руб. – приходится на взыскания по иску Генпрокуратуры РФ.
Сообщается, что Евгения Шпигель задолжала почти 1 млн руб. по налогам и коммунальным услугам. Кроме того, с февраля 2025 г. с нее взыскивается более 202,6 млн руб. «по иным имущественным взысканиям в пользу физических и юридических лиц». Также на ней числится штраф в 149,7 млн руб., назначенный судом в качестве дополнительного наказания.
Борис Шпигель по налогам и коммунальным платежам должен 370 500 руб. Помимо этого, с мая с него взыскиваются процессуальные издержки в размере 400 000 руб. и штраф в 449,7 млн руб.
В январе 2024 г. Октябрьский районный суд Пензы частично удовлетворил исковые требования к бывшему сенатору об обращении в доход государства более 8 млрд руб. Иск был подан заместителем генпрокурора Игорем Ткачевым в ноябре 2023 г., он требовал взыскать солидарно с фигурантов уголовного дела о коррупции почти 10 млрд руб. Надзорное ведомство посчитало, что эти деньги были получены в результате коррупционной схемы: Белозерцев, по мнению прокуратуры, занимался лоббированием интересов компании «Биотэк» на фармацевтическом рынке в области. По данным прокуратуры, всего за шесть лет (2015–2021 гг.) было заключено с минздравом региона более 5000 госконтрактов на сумму 9,9 млрд руб.