Правительство одобрило приостановку взыскания долгов в зоне КТО

Правительство России поддержало законопроект, согласно которому в зонах на территории страны, где введено военное положение или режим контртеррористической операции (КТО), могут освободить население от уплаты долгов, то есть приостановить исполнительное производство, передает ТАСС со ссылкой на заключение кабмина.