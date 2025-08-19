Правительство одобрило приостановку взыскания долгов в зоне КТО
Правительство России поддержало законопроект, согласно которому в зонах на территории страны, где введено военное положение или режим контртеррористической операции (КТО), могут освободить население от уплаты долгов, то есть приостановить исполнительное производство, передает ТАСС со ссылкой на заключение кабмина.
«Правительство РФ поддерживает законопроект», – отмечено в документе.
Автором инициативы стал депутат «Единой России» Василий Пискарев. По его мнению, в случае действия военного положения или режима КТО у граждан действительно нет возможности погасить задолженность.
При этом парламентарий также предложил защитить в законопроекте социально уязвимые категории населения среди взыскателей. Инициатива не коснется долгов по алиментам, возмещению вреда жизни или здоровью, имущественным требованиям в результате действий коррупционеров.