Блогера Никиту Ефремова обвинили в финансировании экстремизма
Следственный комитет предъявил обвинение в финансировании экстремистской деятельности блогеру и создателю бренда кроссовок Nikita Efremov Никите Ефремову. Об этом сообщили в канале судов общей юрисдикции Москвы.
Уточняется, что блогеру Останкинским районным судом уже избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.
Он обвиняется по ч. 1. ст. 282.3 УК РФ. Максимальное наказание по ней за финансирование экстремистской деятельности – до 8 лет лишения свободы.
В декабре 2023 г. МВД отказалось возбуждать дело против основателя сети Nikita Efremov по подозрению в торговле контрафактом. Экспертиза признала изъятые кроссовки оригинальными, несмотря на жалобу клиента, который обратил внимание на отсутствие маркировки «Честный знак» на части коробок в магазине на Петровке. Адвокат Ефремова тогда пояснял, что маркировка была приобретена и распечатана, но часть кодов не успели наклеить. После этого конфликт с правоохранительной точки зрения был исчерпан, а все изъятые для проверки товары были возвращены.