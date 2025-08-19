Блогера Никиту Ефремова обвинили в финансировании экстремизма

В декабре 2023 г. МВД отказалось возбуждать дело против основателя сети Nikita Efremov по подозрению в торговле контрафактом. Экспертиза признала изъятые кроссовки оригинальными, несмотря на жалобу клиента, который обратил внимание на отсутствие маркировки «Честный знак» на части коробок в магазине на Петровке. Адвокат Ефремова тогда пояснял, что маркировка была приобретена и распечатана, но часть кодов не успели наклеить. После этого конфликт с правоохранительной точки зрения был исчерпан, а все изъятые для проверки товары были возвращены.