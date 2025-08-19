Московский монетный двор выпустил медаль «38 попугаев»

18 августа Банк России выпустил в обращение памятную монету из недрагоценных металлов с изображением военно-исторического музейного комплекса Саур-Могила в Донецкой народной республике. Ее номинал равен 50 руб., а диаметр – 28 мм. На оборотной стороне изделия – рельефное изображение фрагмента мемориального комплекса Саур-Могила. На кольце по окружности имеются рельефные надписи, разделенные точками: в верхней части – «Год защитника Отечества», в нижней части – «Саур-Могила». Тираж монеты – 1 млн штук.