В Финляндии депутат покончил с собой в здании парламента
Депутат покончил жизнь самоубийством в здании парламента в Финляндии, сообщает Iltalehti.
Директор по безопасности парламента Ааро Тойвонен не стал комментировать, в какой части здания парламента произошла смерть и «может ли она быть связана с депутатом или сотрудником парламента». Информацию о самоубийстве он не опроверг.
Yle написала, что скончался депутат Эемели Пелтонен. Отдел по связям с общественностью парламента также рассказал о смерти депутата первого созыва Пелтонена в здании парламента утром 19 августа.
По данным издания, в июне Пелтонен сообщал о своих проблемах со здоровьем на Facebook