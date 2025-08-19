В Новой Зеландии нашли первого в истории страны шпиона

Солдат пытался передать фотографии военной базы и ее местоположение на карте офицеру, выдававшему себя за агента иностранного государства. В пользу какой страны шпионил мужчина, суд разглашать не стал. Военнослужащий плакал, когда ему зачитывали показания, говорится в материале.