В Новой Зеландии нашли первого в истории страны шпиона
Военный суд Новой Зеландии признал военнослужащего, чье имя не раскрывается, виновным в попытке шпионажа в пользу иностранного государства, сообщило издание The Guardian. Это первый обвиненный в шпионаже в истории страны.
Солдат пытался передать фотографии военной базы и ее местоположение на карте офицеру, выдававшему себя за агента иностранного государства. В пользу какой страны шпионил мужчина, суд разглашать не стал. Военнослужащий плакал, когда ему зачитывали показания, говорится в материале.
The Guardian пишет, что новозеландский солдат стал первым человеком, кого суд признал шпионом. Коллегия должна вынести приговор в течение нескольких дней.