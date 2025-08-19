Суд заочно приговорил руководителя «Мемориала» к шести годам тюрьмы
В прокуратуре напомнили, что Давидис находится в международном розыске. В его отношении уже действовала заочно мера пресечения в виде ареста. Суд также лишил осужденного права создавать и администрировать интернет-сайты на срок три года. Приговор пока не вступил в силу.
По данным прокуратуры, Давидис опубликовал в своем аккаунте в соцсети сообщения, которые содержали оправдание действий военнопленных из полка «Азов»