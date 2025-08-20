Обвиняемый в растрате экс-глава Курской области заключил сделку со следствием
Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов и его экс-заместитель Алексей Дедов признали вину по уголовному делу о растрате при строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной и заключили досудебное соглашение со следствием. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Кроме того, бывший директор обанкротившейся подрядной строительной компании «КТК сервис» Андрей Воловиков также признал вину в растрате в особо крупном размере (ст. 160 УК РФ). Как уточнил другой источник ТАСС в силовых структурах, изначально на досудебное соглашение шел бывший помощник экс-главы АО «Корпорация развития Курской области» Владимира Лукина Игорь Грабин. Но позднее он отказался от сделки со следствием. По показаниям Грабина был задержан Лукин.
Смирнов и Дедов были задержаны и доставлены в Москву в середине апреля. Их обвинили по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Следствие инкриминирует фигурантам хищение свыше 1 млрд руб. бюджетных средств, выделенных «Корпорации развития Курской области» для строительства фортификационных сооружений на границе региона с Украиной. Было предварительно установлено, что Дедов и Смирнов, когда еще занимал пост замгубернатора региона, организовали хищение средств совместно с руководством корпорации.