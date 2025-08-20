Обвиняемый в растрате экс-глава Курской области заключил сделку со следствием

Смирнов и Дедов были задержаны и доставлены в Москву в середине апреля. Их обвинили по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Следствие инкриминирует фигурантам хищение свыше 1 млрд руб. бюджетных средств, выделенных «Корпорации развития Курской области» для строительства фортификационных сооружений на границе региона с Украиной. Было предварительно установлено, что Дедов и Смирнов, когда еще занимал пост замгубернатора региона, организовали хищение средств совместно с руководством корпорации.