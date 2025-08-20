Александровск-Сахалинский признали городом РФ с самым длинным названием
В названии Александровска-Сахалинского зафиксировано 25 символов, что делает его самым длинным среди российских городов, передает «РИА Новости» со ссылкой на Росреестр, где ознакомились с данными Государственного каталога географических названий.
«Согласно данным Государственного каталога географических названий, самое длинное название имеет город Александровск-Сахалинский (25 символов)», – указали в Росреестре.
В России всего 1242 города. Александровск-Сахалинский находится в Сахалинской области, на берегу Татарского пролива. Его назвали в честь Александра II.