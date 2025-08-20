В Челябинской области задержали объявленного в розыск экс-замгубернатора

По данным следствия, Уфимцев вместе с тремя сообщниками в период с 2009 по 2010 гг. обманным путем безвозмездно получил лесной участок площадью 5 га в Челябинской области на территории, попадающей в федеральную собственность. Он должен был использоваться для создания детского оздоровительного лагеря, однако преступники решили построить там жилые дома для отдыха.