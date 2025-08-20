В Челябинской области задержали объявленного в розыск экс-замгубернатора
В Челябинской области правоохранители задержали бывшего замгубернатора региона Александра Уфимцева, который находился в международном розыске с 2018 г. за мошенничество, сообщили в Следственном комитете РФ.
Сейчас Уфимцева отправили в СИЗО. Его задержали в аэропорту при попытке пересечь границу. Следствие проходит по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере или совершенное в преступной группе), максимальное наказание по которой достигает десяти лет лишения свободы.
По данным следствия, Уфимцев вместе с тремя сообщниками в период с 2009 по 2010 гг. обманным путем безвозмездно получил лесной участок площадью 5 га в Челябинской области на территории, попадающей в федеральную собственность. Он должен был использоваться для создания детского оздоровительного лагеря, однако преступники решили построить там жилые дома для отдыха.
Они также оформили эти постройки на юрлицо, а затем продали. В ходе действий следователей сделки были аннулированы, коттеджи снесены. Участок вновь перешел в государственную собственность.