Актера Дюжева привлекли к административной ответственности за неуплату штрафа
Столичный суд привлек актера Дмитрия Дюжева к административной ответственности за уклонение от исполнения наказания в виде уплаты штрафа, сообщили в Telegram-канале судов общей юрисдикции города Москвы.
Дюжев признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ (неуплата административного штрафа в срок), назначено административное наказание в виде штрафа в размере 10 000 руб.
«Фонтанка» пишет, что в марте Фонд пенсионного и социального страхования инициировал взыскание с Дюжева 1500 руб. До этого судебные приставы искали его из-за задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг.