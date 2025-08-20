В МВД рассказали об одной из причин приостановки оформления загранпаспорта
В случае подачи заявления на получение загранпаспорта необходимо посетить ведомство в течение 15 дней после того, как гражданину прислали приглашение. В ином случае работа над заявлением будет приостановлена, сообщили в Telegram-канале миграционной службы МВД России.
При этом, отметили в ведомстве, повторные заявление и оплата госпошлины не потребуется, если гражданин прибудет в МВД не позднее полугода со дня подачи заявки. Когда пройдет больше времени, сотрудники вынесут решение о прекращении работы над заявлением.
В миграционной службе также напомнили, что заграничный паспорт оформляется в срок до одного месяца при совпадении регионов оформления и регистрации. Он увеличивается до трех месяцев, если они разные или у гражданина нет регистрации по месту жительства. Кроме того, удлиненный период может быть у тех, кто имеет допуск к гостайне.