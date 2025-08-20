В МВД рассказали об одной из причин приостановки оформления загранпаспорта

В миграционной службе также напомнили, что заграничный паспорт оформляется в срок до одного месяца при совпадении регионов оформления и регистрации. Он увеличивается до трех месяцев, если они разные или у гражданина нет регистрации по месту жительства. Кроме того, удлиненный период может быть у тех, кто имеет допуск к гостайне.