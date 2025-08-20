Жительницу Запорожской области задержали за покупку украинских военных облигаций

20 августа минэнерго Запорожской области предупредило, что мошенники предпринимают попытки по вербовке жителей региона и привлекают их к совершению диверсий на электроподстанциях. Представители регионального ведомства напомнили, что проникновение на электроподстанции незаконно и опасно для жизни неподготовленного человека. Совершение диверсий грозит гражданам лишением свободы на срок до 20 лет.