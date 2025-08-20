Жительницу Запорожской области задержали за покупку украинских военных облигаций
Сотрудники УФСБ России по Запорожской области задержали женщину, которая покупала украинские военные облигации, деньги за которые шли на финансирование ВСУ, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Жительница региона занималась покупкой ценных бумаг в 2023–2024 гг. Для этого она использовала мобильное приложение украинского банка. «Преследуя преступный умысел, злоумышленница израсходовала более 270 000 руб.», – подчеркнули в ведомстве.
Следователи возбудили в отношении женщины уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена). Ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет или пожизненный срок заключения. Сейчас обвиняемая находится под стражей.
20 августа минэнерго Запорожской области предупредило, что мошенники предпринимают попытки по вербовке жителей региона и привлекают их к совершению диверсий на электроподстанциях. Представители регионального ведомства напомнили, что проникновение на электроподстанции незаконно и опасно для жизни неподготовленного человека. Совершение диверсий грозит гражданам лишением свободы на срок до 20 лет.