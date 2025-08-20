Суд оштрафовал замглавы «Ельцин центра» на 45 000 рублей за дискредитацию ВС РФ
Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга оштрафовал заместителя главы «Ельцин центра» Людмилу Телень на 45 000 руб. по делу о дискредитации Вооруженных сил (ВС) РФ. Об этом сообщает «РИА Новости».
По данным агентства, Телень привлекли к ответственности за репост в социальной сети в феврале 2022 г. Сама замглавы «Ельцин центра» на слушании не присутствовала, ее интересы представлял адвокат.
Защита Телень просила судью передать ее дело в Москву по месту совершения преступления, но суд отказал в удовлетворении этого ходатайства.
О том, что на Телень поступило дело по ст. 20.3.3. КоАП (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ), сообщали в Telegram-канале судов Свердловской области 14 августа.