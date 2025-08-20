В России впервые в истории капитаном атомного ледокола назначили женщину

Она окончила Брянский государственный университет, после чего преподавала в средних классах сельской школы русский язык и литературу. По словам самой Старовойтовой, однажды знакомые из Заполярья рассказали ей, что в Мурманском морском пароходстве набирают в плавсостав женщин. Тогда она окончила Государственную морскую академию имени адмирала Макарова по специальности инженер-судоводитель.