В России впервые в истории капитаном атомного ледокола назначили женщину
Капитан знаменитого ледокола «Арктика», «Ленин» и «Россия», первопроходец Северного полюса Александр Баринов вручил Старовойтовой капитанский знак на сцене в ходе мероприятия.
До этого Старовойтова служила на должности старшего помощника капитана атомного ледокола «Ямал».
Она окончила Брянский государственный университет, после чего преподавала в средних классах сельской школы русский язык и литературу. По словам самой Старовойтовой, однажды знакомые из Заполярья рассказали ей, что в Мурманском морском пароходстве набирают в плавсостав женщин. Тогда она окончила Государственную морскую академию имени адмирала Макарова по специальности инженер-судоводитель.
На сегодняшний день Старовойтова уже более 20 лет работает в море, из них 6 лет – на атомном флоте. Прошла путь от матроса до старшего помощника капитана. Награждена почетной грамотой госкорпорации «Росатом», благодарностью президента РФ Владимира Путина и другими профессиональными наградами.