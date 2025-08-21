Газета
Главная / Общество /

Володин предложил запретить релокантам работать в госструктурах

Ведомости

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что гражданам, покинувшим Россию после начала спецоперации и решившим вернуться, не следует предоставлять возможность работать в органах власти и компаниях с госучастием. Об этом он написал на своей странице в Max.

По его словам, человек, уехавший из страны в трудный период, не может занимать должности в госструктурах. Володин также призвал частные компании внимательно относиться к найму таких сотрудников, принимая во внимание отношение общества и тех, кто, как он отметил, жертвует жизнью ради защиты страны.

Он подчеркнул, что даже высокая квалификация кандидата не компенсирует факт его отъезда за границу в сложное для страны время, что может говорить о ненадежности.

Спикер Госдумы также обратил внимание на представителей шоу-бизнеса, которые покинули Россию.

«Заранее им говорим: на встречу с распростертыми объятиями не надейтесь», – написал Володин.

14 мая Госдума приняла законопроект об аресте имущества релокантов, в первую очередь – иноагентов. Речь идет о недвижимости, счетах и квартирах, которые сдаются в аренду. По словам Володина, такие люди «пытаются разрушить государство, его ценности, делают все для того, чтобы ослабить страну», но, как подчеркнул он, думают, что, «раз они уехали за рубеж, значит, их никто не достанет».

