Володин предложил запретить релокантам работать в госструктурах

14 мая Госдума приняла законопроект об аресте имущества релокантов, в первую очередь – иноагентов. Речь идет о недвижимости, счетах и квартирах, которые сдаются в аренду. По словам Володина, такие люди «пытаются разрушить государство, его ценности, делают все для того, чтобы ослабить страну», но, как подчеркнул он, думают, что, «раз они уехали за рубеж, значит, их никто не достанет».