Верховный суд объяснил разницу между взяткой и откатом

Действия Муслимова были квалифицированы как получение взятки, однако Верховный суд согласился с доводами адвокатов осужденного и подчеркнул, что со стороны чиновника не было никаких ответных действий в интересах «взяткодателей». Суд отменил принятые по делу решения и направил его на новое апелляционное рассмотрение в суд Башкирии.