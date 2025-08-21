Газета
Главная / Общество /

Верховный суд объяснил разницу между взяткой и откатом

Ведомости

Верховный суд РФ постановил, что для признания человека виновным в получении взятки необходимо доказать передачу денег должностному лицу. Это лицо должно пообещать покровительство или выполнить другие действия в пользу взяткодателя, передает Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ) со ссылкой на материалы суда.

Откатом же будет считаться преступление, направленное на перераспределение бюджетных средств, подчеркнули в ВС РФ.

Суд рассмотрел дело чиновника Дима Муслимова, который, по данным следствия, организовал преступную схему. Он заставлял своих подчиненных писать рапорты на получение материальной финансовой помощи. После этого они возвращали ему значительную часть полученных денег.

Действия Муслимова были квалифицированы как получение взятки, однако Верховный суд согласился с доводами адвокатов осужденного и подчеркнул, что со стороны чиновника не было никаких ответных действий в интересах «взяткодателей». Суд отменил принятые по делу решения и направил его на новое апелляционное рассмотрение в суд Башкирии.

