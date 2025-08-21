Минобороны создаст курс по сбиванию БПЛА из гладкоствольного оружия для военных
Минобороны РФ создаст курс по сбиванию беспилотников с помощью гладкоствольного огнестрельного оружия. Такое поручение ведомству и общественному движению «Народный фронт «За Россию» дал президент России Владимир Путин после осмотра выставки проектов «Народного фронта».
Этот курс планируется внедрить в программы боевой подготовки военнослужащих и граждан, состоящих в добровольческих формированиях. Решение будет принято до 1 октября. Путин также отметил необходимость материально-технического обеспечения данной программы.
В январе 2024 г. Росгвардия открыла курс подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на базе дивизии имени Дзержинского. Программа обучения специального курса включает в себя теоретическую часть, обучение на симуляторах, обслуживание беспилотников.