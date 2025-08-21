Герой России Залибек Умаев стал заместителем гендиректора «Росстройконтроля»
На должность заместителя генерального директора «Росстройконтроля» назначили героя России, участника программы «Время героев» Залибека Умаева, сообщается на сайте кадровой программы для ветеранов и бойцов спецоперации.
Замгендиректора некоммерческой организации будет курировать проведение проверок на объектах по всей стране инспекторами «Росстройконтроля». Кроме того, в его обязанности будут входить работа с молодежью и развитие кадрового потенциала.
Умаев после получения новой должности отметил, что проект позволяет «перенять уникальный опыт у лучших управленцев и специалистов в разных областях федерального и регионального уровня». Он также поблагодарил президента РФ Владимира Путина за возможность построения карьеры на новой ступени.
До назначения Умаев проходил стажировку под наставничеством зампредседателя правительства РФ Марата Хуснуллина. Последний заявил об уверенности в том, что «военный и управленческий опыт [Умаева] помогут усилить работу «Росстройконтроля».