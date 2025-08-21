Суд арестовал имущество сотрудников управления службы войск МО на 14 млн рублей

Сотрудники подозреваются в злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении гособоронзаказа (п. «б» ч. 2 ст. 285.4 УК РФ). Следствие установило, что в декабре 2021 г. государственный заказчик и ООО «Аргент альянс» заключили контракт на поставку охранных комплексов. Сумма сделки превысила 300 млн руб. Захаренко и Баранов отвечали за контроль и качество выполнения работ.