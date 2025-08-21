Суд арестовал имущество сотрудников управления службы войск МО на 14 млн рублей
Имущество сотрудников управления службы войск и безопасности военной службы Минобороны РФ Юрия Захаренко и Михаила Баранова было арестовано в целях обеспечения приговора. Его оценочная стоимость составила 14 млн руб., сообщает пресс-служба главного военного следственного управления СК РФ в Telegram-канале.
Сотрудники подозреваются в злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении гособоронзаказа (п. «б» ч. 2 ст. 285.4 УК РФ). Следствие установило, что в декабре 2021 г. государственный заказчик и ООО «Аргент альянс» заключили контракт на поставку охранных комплексов. Сумма сделки превысила 300 млн руб. Захаренко и Баранов отвечали за контроль и качество выполнения работ.
В августе 2022 г. они организовали подписание фиктивного акта проверки технических характеристик, которые не соответствовали условиям контракта. В связи с этим Минобороны был причинен ущерб свыше 30 млн руб.
5 сентября 2024 г. следствие установило, что экс-сотрудники Минобороны получили 7,7 млн руб. взятки за содействие в заключении госконтрактов.