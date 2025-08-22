Умер исполнитель песни «Фантазер» Ярослав Евдокимов

Евдокимов родился в Ровно 22 ноября 1946 г. С 1975 г. был солистом-вокалистом Минской филармонии, после чего поступил в Минское музыкальное училище имени Михаила Глинки, пишет «Sputnik Беларусь». В 1987 г. Евдокимов получил звание народного артиста Белоруссии, а в 2006 г. – заслуженного артиста России.