Умер исполнитель песни «Фантазер» Ярослав Евдокимов
Заслуженный артист России, певец Ярослав Евдокимов, исполнитель хита «Фантазер», скончался в возрасте 78 лет. Его вдова Ирина Крапивницкая сообщила об этом в группе, посвященной творчеству артиста, в соцсети «В контакте».
«Сегодня утром не стало Ярослава, нашего любимого фантазера! Спасибо вам дорогие зрители, слушатели за любовь к творчеству великого артиста, за внимание и аплодисменты!» – написала супруга умершего.
Евдокимов родился в Ровно 22 ноября 1946 г. С 1975 г. был солистом-вокалистом Минской филармонии, после чего поступил в Минское музыкальное училище имени Михаила Глинки, пишет «Sputnik Беларусь». В 1987 г. Евдокимов получил звание народного артиста Белоруссии, а в 2006 г. – заслуженного артиста России.