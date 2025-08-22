Российский каноист Захар Петров завоевал золото ЧМ на дистанции 500 метров
Канонист Захар Петров стал чемпионом мира в заезде каноэ-одиночек на дистанции 500 м. Об этом сообщает ТАСС.
Российский спортсмен показал результат 1 минута 46,27 секунды. Второе место занял чех Мартин Фукса, уступивший 0,44 секунды, бронза досталась Сергею Тарновскому из Молдавии (+1,11).
Известно, что 23-летний спортсмен в четвертый раз стал чемпионом мира. На Олимпиаде в 2024 г. спортсмен также дважды становился четвертым.
Чемпионат проходит в Милане с 20 по 24 августа. Российские атлеты участвуют в турнире в нейтральном статусе.
В конце июля на чемпионате мира по фехтованию в Тбилиси россияне также выступали в нейтральном статусе. В этом году спортсменам разрешили выступить в командных видах, хотя по-прежнему не под национальным флагом. Тогда золото завоевала саблистка Яна Егорян, серебро – рапирист Кирилл Бородачев и женская команда по шпаге.