Российский каноист Захар Петров завоевал золото ЧМ на дистанции 500 метров

В конце июля на чемпионате мира по фехтованию в Тбилиси россияне также выступали в нейтральном статусе. В этом году спортсменам разрешили выступить в командных видах, хотя по-прежнему не под национальным флагом. Тогда золото завоевала саблистка Яна Егорян, серебро – рапирист Кирилл Бородачев и женская команда по шпаге.