Остатки урагана «Эрин» могут вызвать потепление в России

Ураган «Эрин», сформировавшийся 11 августа 2025 г., стал первым крупным ураганом сезона в Атлантике. Достигнув максимальной мощности 16 августа в категории 5, он вызвал разрушения на островах Кабо-Верде, где погибли девять человек, и в Доминиканской Республике с еще одной жертвой. Обширная зона воздействия урагана затронула Восточное побережье США, создав опасные волны и течения. После ослабления до категории 3 «Эрин» вновь усилился, но затем постепенно утратил силу из-за метеоусловий.