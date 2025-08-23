Остатки урагана «Эрин» могут вызвать потепление в России
Остатки американского урагана «Эрин» могут достигнуть Европы и стать причиной потепления в Центральной России в конце августа. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на ведущего специалиста Гидрометцентра России Марину Макарову.
По ее словам, сохраняя значительную мощность, ураган продолжит движение в районе между Британскими островами и Гренландией. Согласно одному из прогнозов, на его остатках может сформироваться циклон, который достигнет Европы и, возможно, проследует севернее Москвы.
Макарова уточнила, что в таком случае регионы к северу от столицы ожидает более дождливая погода. В самой же Москве в последние дни августа установится теплая погода.
Ураган «Эрин», сформировавшийся 11 августа 2025 г., стал первым крупным ураганом сезона в Атлантике. Достигнув максимальной мощности 16 августа в категории 5, он вызвал разрушения на островах Кабо-Верде, где погибли девять человек, и в Доминиканской Республике с еще одной жертвой. Обширная зона воздействия урагана затронула Восточное побережье США, создав опасные волны и течения. После ослабления до категории 3 «Эрин» вновь усилился, но затем постепенно утратил силу из-за метеоусловий.