Умер исполнительный директор «России сегодня» и член СПЧ Кирилл Вышинский

В мае 2018 г. был арестован СБУ по обвинению в государственной измене из-за своей профессиональной позиции. Провел 470 дней в заключении, пока в сентябре 2019 г. не был освобожден в рамках обмена между Россией и Украиной. Международные организации и российские власти резко осудили его преследование.