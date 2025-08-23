Умер исполнительный директор «России сегодня» и член СПЧ Кирилл Вышинский
Член Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России Кирилл Вышинский, исполнительный директор «России сегодня», умер в Москве после тяжелой болезни, сообщает «РИА Новости».
Вышинский родился 19 февраля 1967 г. в Днепропетровске. После службы в армии он окончил филологический факультет местного университета и работал учителем русского языка. В журналистику пришел в 1996 г., работал на украинских телеканалах, а с 2006 г. стал киевским собкором ВГТРК. После событий 2014 г. возглавил украинское отделение «РИА Новости».
В мае 2018 г. был арестован СБУ по обвинению в государственной измене из-за своей профессиональной позиции. Провел 470 дней в заключении, пока в сентябре 2019 г. не был освобожден в рамках обмена между Россией и Украиной. Международные организации и российские власти резко осудили его преследование.
После освобождения вошел в Совет по правам человека при президенте РФ, продолжая работу в медиагруппе «Россия сегодня». Возглавлял Radio Sputnik, создавал аналитические материалы и авторские программы. Награжден государственными наградами.