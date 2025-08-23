Против блогера Арсена Маркаряна завели дело о реабилитации нацизма

В конце января прокуратура Москвы потребовала возбудить уголовное дело против Маркаряна. Надзорное ведомство сообщало, что блогер в видеоролике на канале видеохостинга сформировал «стойкую позицию о правильности идеологии и практики терроризма, высказал публичные призывы к осуществлению террористической деятельности на территории России и в отношении ее граждан с использованием беспилотных летательных аппаратов». Эти призывы Маркарян, как отмечалось, также процитировал во время участия в прямом эфире другого канала.