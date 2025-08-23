Против блогера Арсена Маркаряна завели дело о реабилитации нацизма
В отношении блогера Арсена Маркаряна возбуждено уголовное дело о реабилитации нацизма, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на правоохранительные органы.
Уголовное дело против Маркаряна возбуждено по ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма).
В конце января прокуратура Москвы потребовала возбудить уголовное дело против Маркаряна. Надзорное ведомство сообщало, что блогер в видеоролике на канале видеохостинга сформировал «стойкую позицию о правильности идеологии и практики терроризма, высказал публичные призывы к осуществлению террористической деятельности на территории России и в отношении ее граждан с использованием беспилотных летательных аппаратов». Эти призывы Маркарян, как отмечалось, также процитировал во время участия в прямом эфире другого канала.
Прокуратура направила в следственный орган материалы для возбуждения дела по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности). В марте стало известно, что в отношении блогера проводится доследственная проверка.