ФСБ: Киев использует Telegram и WhatsApp для вербовки россиян

22 августа Севастопольский городской суд приговорил 46-летнего жителя региона к 14 годам лишения свободы за передачу информации спецслужбам Украины. По данным следствия, с января по октябрь 2023 г. мужчина через мессенджер передавал представителям украинских спецслужб фотографии и сведения о местах дислокации военной и специальной техники, а также других объектов Вооруженных сил России. Он признан виновным по ст. 275 УК РФ (государственная измена).