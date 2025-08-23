ФСБ: Киев использует Telegram и WhatsApp для вербовки россиян
Украинские спецслужбы используют мессенджеры Telegram и WhatsApp, а также социальные сети, чтобы вовлекать россиян в диверсионно-террористическую деятельность. Об этом сообщили в ФСБ.
В ведомстве рассказали, что, пользуясь доверчивостью российских пользователей, Киев принуждает их совершать тяжкие преступления, за которые предусмотрены длительные сроки заключения.
22 августа Севастопольский городской суд приговорил 46-летнего жителя региона к 14 годам лишения свободы за передачу информации спецслужбам Украины. По данным следствия, с января по октябрь 2023 г. мужчина через мессенджер передавал представителям украинских спецслужб фотографии и сведения о местах дислокации военной и специальной техники, а также других объектов Вооруженных сил России. Он признан виновным по ст. 275 УК РФ (государственная измена).