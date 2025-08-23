Пресс-атташе сборной России по футболу впервые стала женщина
Журналист Екатерина Гришенкова назначена на должность пресс-атташе сборной России по футболу. Информация об этом появилась на сайте Российского футбольного союза (РФС).
Гришенкова стала первой женщиной, назначенной на этот пост, до этого должность пресс-атташе занимали исключительно мужчины. В сборной России также подтвердили «Матч ТВ» информацию о назначении Гришенковой.
До нее пресс-атташе российской команды был спортивный комментатор Роман Гутцайт. Он занимал эту должность с августа по ноябрь 2024 г. В связи с его уходом с поста сообщалось, что курировать медианаправление на ближайшем сборе команды будет руководитель департамента по работе со СМИ РФС Петр Лимонов.