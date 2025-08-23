Росавиация ввела ограничения на полеты в аэропорту Нижнего Новгорода
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Нижнего Новгороад («Стригино»), сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
Меры, которые необходимы для обеспечения безопасности полетов, начали действовать около 17:00 мск. 23 августа ограничения продолжают действовать и в других российских аэропортах, в том числе в Калуге и Санкт-Петербурге.
По данным губернатора Калужской области Владислава Шапши, силы ПВО днем уничтожили три беспилотника над территориями Барятинского и Кировского районов. По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет. Дроны были уничтожены и подавлены также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, обошлось без пострадавших. На фоне ограничений фиксируются задержки десятков рейсов в аэропорту «Пулково».