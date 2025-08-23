В «Шереметьево» ввели ограничения из-за режима «Ковер»
В московском «Шереметьево» введены временные ограничения на рейсы из-за режима «Ковер», сообщили в пресс-службе аэропорта.
Мера действует «в периметре воздушного пространства» аэропорта. «Шереметьево» при этом продолжает обслуживать рейсы российских и зарубежных авиакомпаний на вылет и прилет по возможности и в порядке очередности.
В пресс-службе предупредили о корректировках в расписании полетов. В связи с вводимыми ограничениями время обслуживания пассажиров также может быть увеличено.
«Пассажирам нужно быть готовым к более длительному ожиданию при обслуживании рейсов на вылет и прилет в связи с проводимыми мероприятиями в целях обеспечения безопасности», – объяснили в пресс-службе.
Силы ПВО сбили летевший на Москву украинский беспилотник, в 20:38 сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Он уточнил, что сейчас на месте падения обломков БПЛА работают специалисты экстренных служб.