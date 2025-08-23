«Победа» и «Россия» меняют расписание полетов из-за ограничений

«Россия» вынужденно меняет расписание, в том числе из-за меры на ограничение полетов, действовавшей 23 августа в «Пулково», сообщили в авиакомпании. «Пассажиры задержанных рейсов обеспечиваются услугами в соответствии с федеральными авиационными правилами РФ, в том числе питанием и напитками», – отметили в Telegram-канале «России».