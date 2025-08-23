Газета
Главная / Общество /

«Победа» и «Россия» меняют расписание полетов из-за ограничений

Ведомости

Из-за временных ограничений в ряде аэропортов, введенных для обеспечения безопасности, авиакомпании «Победа» и «Россия» заявили о корректировке расписания.

«Россия» вынужденно меняет расписание, в том числе из-за меры на ограничение полетов, действовавшей 23 августа в «Пулково», сообщили в авиакомпании. «Пассажиры задержанных рейсов обеспечиваются услугами в соответствии с федеральными авиационными правилами РФ, в том числе питанием и напитками», – отметили в Telegram-канале «России». 

Часть рейсов «Победы» задержаны или отменены. В авиакомпании напомнили о сервисе вынужденного возврата билетов, который позволяет самостоятельно вернуть билет, в том числе по невозвратным тарифам.  

В московском «Шереметьево» введены временные ограничения на рейсы из-за режима «Ковер», сообщили в 21:03 в пресс-службе аэропорта. В «Пулково» в Санкт-Петербурге с 21:06 начался прием и выпуск рейсов после ограничений. 

Сейчас ограничительные меры для безопасности полетов действуют в аэропортах Нижнего Новгорода, Нижнекамска, Тамбова, Ижевска, Ульяновска, Кирова и других российских городов.

