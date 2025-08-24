Россиян в ноябре ждет трехдневная рабочая неделя
Первая рабочая неделя ноября станет трехдневной. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на постановление российского правительства о переносе выходных дней.
Согласно документу, россияне будут отдыхать в понедельник, 3 ноября, и во вторник, 4 ноября, а затем в субботу и воскресенье – 8 и 9 ноября. Остальные дни недели объявлены рабочими.
При этом предыдущая рабочая неделя будет шестидневной. Выходной день в понедельник, 3 ноября, перенесут с субботы, 1 ноября, чтобы присоединить его к государственному празднику – Дню народного единства, отмечаемому 4 ноября.