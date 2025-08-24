В МВД рассказали о способах распознать террористов
МВД России перечислило признаки, позволяющие идентифицировать потенциальных террористов. Ведомство рекомендует обращать внимание на одежду, крупногабаритные сумки и нервное поведение людей в общественных местах, пишет ТАСС.
Тревожным сигналом может служить одежда, не соответствующая сезону. К примеру, если летом человек одет в плащ или объемную куртку, следует соблюдать осторожность, сохранять дистанцию и проинформировать правоохранительные органы. Под просторной одеждой злоумышленник может скрывать взрывное устройство.
Поводом для бдительности также являются крупные сумки или чемоданы, особенно в местах массового отдыха – на праздниках или в кинотеатрах. В МВД также советуют избегать контактов с людьми, которые ведут себя нервно, постоянно поправляют одежду, проверяют багаж и осматриваются по сторонам. Такое поведение может свидетельствовать о подготовке к теракту.
Как отметили в министерстве, преступник, готовящийся к совершению теракта, часто выглядит чрезмерно сосредоточенным, с плотно сжатыми губами, либо перемещается медленно, словно читая молитву.