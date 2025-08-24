В МВД рассказали о способах распознать террористов

Поводом для бдительности также являются крупные сумки или чемоданы, особенно в местах массового отдыха – на праздниках или в кинотеатрах. В МВД также советуют избегать контактов с людьми, которые ведут себя нервно, постоянно поправляют одежду, проверяют багаж и осматриваются по сторонам. Такое поведение может свидетельствовать о подготовке к теракту.