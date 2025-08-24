На съемках сериала «Эмили в Париже» скончался ассистент режиссера
Ассистент режиссера сериала Netflix «Эмили в Париже» Диего Борелла скончался после внезапного обморока во время съемок пятого сезона в Венеции, сообщает Variety. Ему было 47 лет.
Итальянец Борелла работал на проекте в качестве местного ассистента режиссера. Съемочная группа готовилась к сцене в отеле Danieli. Медики на площадке пытались реанимировать его, но он скончался от «внезапного сердечного приступа». Съемки пятого сезона были приостановлены, но затем возобновились.
Премьера пятого сезона «Эмили в Париже» была анонсирована Netflix на прошлой неделе. Съемки начались в Риме в мае, продолжились в Париже в июне и переместились в Венецию в августе.
В главных ролях сериала снимаются Лили Коллинз (также выступающая продюсером), Филипин Леруа-Бойо, Эшли Парк, Люка Браво, Сэмюэл Арнольд и другие. Создателем и исполнительным продюсером проекта является Даррен Стар. Производством занимаются MTV Entertainment Studios, Darren Star Productions и Jax Media.