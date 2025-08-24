Умер сыгравший в сериале «Клан Сопрано» актер Джерри Эдлер

Впервые Эдлер появился на экране в 1991 г. в эпизоде ситкома «Бруклинский мост» на канале CBS. Позднее Эдлер сыграл Германа «Хеша» Рабкина в сериале «Клан Сопрано», который выходил на канале HBO с 1999 по 2007 гг. Актер также снимался в драматическом сериале «Хорошая жена» на канале CBS.