Умер сыгравший в сериале «Клан Сопрано» актер Джерри Эдлер
Американский актер и режиссер Джерри Эдлер, известный по ролям в сериалах «Клан Сопрано» и «Хорошая жена», умер в возрасте 96 лет, сообщает Hollywood Reporter со ссылкой на его семью.
До работы на телевидении Эдлер был театральным режиссером. Среди его постановок мюзиклы «О тебе я пою», «Моя прекрасная леди», «Яблоня» и др. Он также был помощником режиссера в мыльной опере «Санта-Барбара» в Лос-Анджелесе, напоминает Hollywood Reporter.
Впервые Эдлер появился на экране в 1991 г. в эпизоде ситкома «Бруклинский мост» на канале CBS. Позднее Эдлер сыграл Германа «Хеша» Рабкина в сериале «Клан Сопрано», который выходил на канале HBO с 1999 по 2007 гг. Актер также снимался в драматическом сериале «Хорошая жена» на канале CBS.