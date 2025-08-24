Шарапову включили в международный зал теннисной славы

Шарапову на церемонии в Ньюпорте представила теннисистка Серена Уильямс, которую россиянка победила в своем первом крупном финале. Уильямс назвала этот момент на Уимблдоне 2004 г. одним из самых тяжелых поражений в карьере. Она рассказала, как женщины прошли путь от неприязни к дружбе и постепенно «начали видеть друг друга по-другому», говорится в публикации.