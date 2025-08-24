Газета
Главная / Общество /

Шарапову включили в международный зал теннисной славы

Ведомости

Российская теннисистка, победительница пяти турниров Большого шлема в одиночном разряде Мария Шарапова официально включена в Международный зал теннисной славы. 

Шарапову на церемонии в Ньюпорте представила теннисистка Серена Уильямс, которую россиянка победила в своем первом крупном финале. Уильямс назвала этот момент на Уимблдоне 2004 г. одним из самых тяжелых поражений в карьере. Она рассказала, как женщины прошли путь от неприязни к дружбе и постепенно «начали видеть друг друга по-другому», говорится в публикации.

Также в Зал славы включили олимпийских чемпионов Боба и Майка Брайанов из США – многократных победителей турниров Большого шлема в парном разряде.

Шарапова родилась 19 апреля 1987 г. в городе Нягань Ханты-Мансийского автономного округа. В 2004 г. в возрасте 17 лет она выиграла Уимблдон, а в 2005-м стала первой возглавившей рейтинг WTA россиянкой. Шарапова объявила о завершении карьеры в феврале 2020 г.

За свою карьеру спортсменка завоевала 39 титулов Женской теннисной ассоциации (WTA). В частности, она выиграла пять мейджоров – Открытый чемпионат Австралии (2008), «Ролан Гаррос» (2012, 2014), Уимблдон (2004), Открытый чемпионат США (2006). Таким образом, Шарапова собрала карьерный Большой шлем.

