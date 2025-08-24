Фармацевтов начнут штрафовать за несообщение о дешевых аналогах лекарств

Работники аптек, как пояснил юрист до ссылкой на текст изменений, «осуществляют предоставление покупателям в том числе информации о наличии лекарственных препаратов, имеющих более низкую цену». Он напомнил, что в законодательстве уже закреплено обязательство фармацевтических работников и руководителей аптек не скрывать информацию о наличии более дешевых лекарств, но конкретизация является «оправданной для устранения неопределенности в законодательном регулировании».