Общество

Фармацевтов начнут штрафовать за несообщение о дешевых аналогах лекарств

Ведомости

С 1 сентября фармацевтов будут штрафовать на сумму от 100 000 до 200 000 руб. за несообщение покупателям о более дешевых аналогах лекарств. Об этом ТАСС сообщил доцент кафедры медицинского права Московского государственного юридического университета имени Кутафина (МГЮА) Алексей Кубышкин.

Предоставлять такую информацию покупателям фармацевты должны будут согласно одному из пунктов Правил надлежащей аптечной практики лекарственных препаратов для медицинского применения, который был утвержден приказом Минздрава России и вступит в силу 1 сентября.

Работники аптек, как пояснил юрист до ссылкой на текст изменений, «осуществляют предоставление покупателям в том числе информации о наличии лекарственных препаратов, имеющих более низкую цену». Он напомнил, что в законодательстве уже закреплено обязательство фармацевтических работников и руководителей аптек не скрывать информацию о наличии более дешевых лекарств, но конкретизация является «оправданной для устранения неопределенности в законодательном регулировании».

Отмечается, что при неисполнении правил к работникам могут применять административные штрафы от 100 000 до 200 000 руб. Неисполнение норм является грубым нарушением лицензионных требований, добавил Кубышкин.

