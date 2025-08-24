«Аэрофлот» заявил о задержках рейсов в китайскую Санью из-за тайфуна

В Санье ранее закрылись предприятия и была остановлена работа общественного транспорта в связи с подготовкой к усилению тайфуна «Кадзики». Шторм может обрушиться на южное побережье провинции Хайнань с полудня до вечера воскресенья, а затем направиться в сторону Вьетнама, писал Reuters. 23 августа городские власти призвали к подготовке к «наихудшим сценариям» из-за надвигающейся стихии.