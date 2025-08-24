«Аэрофлот» заявил о задержках рейсов в китайскую Санью из-за тайфуна
«Аэрофлот» корректирует расписание рейсов на 24 и 25 августа в связи с приближением к китайскому городу Санья тайфуна «Кадзики», рейсы из российских городов в этом направлении задерживаются, говорится в сообщении перевозчика.
В Санье ранее закрылись предприятия и была остановлена работа общественного транспорта в связи с подготовкой к усилению тайфуна «Кадзики». Шторм может обрушиться на южное побережье провинции Хайнань с полудня до вечера воскресенья, а затем направиться в сторону Вьетнама, писал Reuters. 23 августа городские власти призвали к подготовке к «наихудшим сценариям» из-за надвигающейся стихии.
«В связи с неблагоприятными метеоусловиями и закрытием аэропорта города Санья (тайфун Kajiki), «Аэрофлот» вносит вынужденные корректировки в расписание рейсов 24–25 августа», – сообщает Telegram-канал «Аэрофлота».
По данным перевозчика, задержаны некоторые рейсы в Санью с вылетом из Санкт-Петербурга, Уфы, Новосибирска, Казани и Владивостока, а также обратные рейсы из китайского города в Уфу, Казань, Владивосток, Санкт-Петербург и Хабаровск. Перенесено также выполнение рейсов SU224/225 Москва – Санья – Москва, запланированных на 24 августа, говорится в сообщении.
По информации агентства «Синьхуа», власти острова эвакуировали более 20 000 человек из-за приближения тайфуна. Ожидается, что тайфун обрушится на Хайнань либо пройдет поблизости днем или вечером 24 августа.