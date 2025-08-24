Один человек погиб при взрыве газового баллона в ЦДМ на Лубянке

Один человек погиб при взрыве газового баллона в ЦДМ на ЛубянкеИз здания эвакуировали посетителей
Один человек погиб из-за взрыва газового баллона для воздушных шаров на 3-м этаже Центрального детского магазина (ЦДМ) в Москве, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы.
Из здания эвакуировали посетителей. Сейчас на месте работают пожарно-спасательные подразделения. К магазину подъехали шесть машин скорой помощи.
По данным депздрава столицы, пострадали три человека. Двое госпитализированы в Институт им. Склифосовского, одному оказывается помощь на месте. В ЦДМ работают бригады скорой помощи, центр экстренной медицины и другие службы.
ТАСС со ссылкой на оперативные службы пишет, что причиной взрыва стала разгерметизация баллона.
Госавтоинспекция столицы сообщила об ограничении движения в районе Лубянской площади в связи с происшествием в ЦДМ.