Собянин назвал неисправность оборудования предварительной причиной взрыва в ЦДМ
Чрезвычайное происшествие в Центральном детском магазине (ЦДМ), предварительно, было вызвано технической неисправностью оборудования, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
По словам мэра столицы, следственные органы устанавливают причину происшествия. Он также выразил соболезнования родственникам погибшего.
Прокуратура Центрального административного округа также сообщила, что контролирует установление причин ЧП в магазине. Работу правоохранительных органов и экстренных служб координирует зампрокурора округа Максим Чикмарев.
24 августа на 3-м этаже здания ЦДМ на Лубянке из-за взрыва газового баллона погиб человек. Еще трое пострадали. Двоих госпитализировали в Институт им. Склифосовского. Из здания эвакуировали посетителей. Сейчас на месте работают пожарно-спасательные подразделения.
Госавтоинспекция столицы ограничила движение в районе Лубянской площади после взрыва в ЦДМ.
Администрация ЦДМ пообещала оказать «всю необходимую помощь» семьям пострадавшим.