Уголовное дело возбудили после взрыва в ЦДМ в Москве

24 августа на 3-м этаже здания ЦДМ на Лубянке из-за взрыва газового баллона погиб человек. Еще трое пострадали. Двоих госпитализировали в Институт им. Склифосовского. Из здания эвакуировали посетителей. Сейчас на месте работают пожарно-спасательные подразделения. Госавтоинспекция столицы ограничила движение в районе Лубянской площади после взрыва в ЦДМ.