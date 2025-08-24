Уголовное дело возбудили после взрыва в ЦДМ в Москве
Следственный комитет России сообщил о возбуждении уголовного дела в связи с инцидентом в Центральном детском магазине (ЦДМ) в Театральном проезде в центре Москвы.
Сотрудники столичного следственного комитета, включая следователей и криминалистов, приступили к осмотру места происшествия. По предварительным данным, в результате инцидента имеется один погибший. Точное количество пострадавших уточняется.
24 августа на 3-м этаже здания ЦДМ на Лубянке из-за взрыва газового баллона погиб человек. Еще трое пострадали. Двоих госпитализировали в Институт им. Склифосовского. Из здания эвакуировали посетителей. Сейчас на месте работают пожарно-спасательные подразделения. Госавтоинспекция столицы ограничила движение в районе Лубянской площади после взрыва в ЦДМ.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что чрезвычайное происшествие, предварительно, было вызвано технической неисправностью оборудования. Администрация ЦДМ пообещала оказать «всю необходимую помощь» семьям пострадавшим.