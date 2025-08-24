Спасатели приостановили на ночь поиски пропавшей тургруппы на курильском вулкане
Спасатели приостановили на ночь поиски туристической группы из 10 человек, пропавших в районе вулкана Баранского. Об этом сообщил глава Курильского муниципального округа Сахалинской области Константин Истомин в своем Telegram-канале.
Поиски осложнены низкой облачностью и густым туманом. По словам Истомина, видимость на местности – 5 м. В ходе поисковых работ уже обследована территория радиусом 7 км. Утром 25 августа поиски планируют возобновить.
«Следов пребывания диких животных, которые могли бы угрожать здоровью туристов, на обследованной территории не обнаружено», – заверил глава округа.
Он рассказал, что в поисках участвуют представители Минобороны, спасатели, сотрудники ОМВД и работники администрации округа. В работах будут задействованы 25 человек. Если улучшатся погодные условия, то будет привлечен вертолет – он уже готов к вылету.
Информация о пропаже туристов поступила на пульт Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС). Туристическая группа не вышла на связь в районе вулкана Баранского на острове Итуруп Большой Курильской гряды.
В связи с этим Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.