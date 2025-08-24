Газета
Общество

Ущерб по делу экс-главы минздрава Хабаровского края превысит 1 млрд рублей

Ущерб по уголовному делу о растрате, одним из фигурантом которого является бывший министр здравоохранения Хабаровского края Юрий Бойченко, может превысить 1 млрд руб., сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Вместе с бывшим чиновником следователи привлекли к ответственности 14 человек. Все они проходят по делу о растрате бюджетных средств в особо крупном размере, выделенных на закупку медицинского оборудования для учреждений здравоохранения. По информации ТАСС, количество фигурантов может увеличиться.

В общей сложности в отношении 14 обвиняемых возбуждены дела по фактам злоупотребления должностными полномочиями, дачи и получения взяток, легализации имущества, добытого преступным путем, а также растраты. Уголовные дела соединены в одно производство, срок предварительного следствия по нему установлен до середины октября.

«Следствие продолжает устанавливать причастность других фигурантов к совершению преступлений коррупционной направленности, в том числе по делу назначен большой объем различных экспертиз», – рассказал источник агентства.

Басманный суд Москвы арестовал экс-министра здравоохранения края 22 августа. Сообщалось, что уголовное преследование ведется по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата). По данным «Интерфакса», в апреле 2025 г. по инициативе Хабаровской транспортной прокуратуры Бойченко был привлечен к административной ответственности и оштрафован на 21 млн руб. за нарушения, допущенные в процессе заключения госконтрактов на услуги санитарной авиации. ТАСС уточнял, что его дело связано с процессом вице-премьера регионального правительства по социальным вопросам Евгения Никонова. В июле 2024 г. чиновник был арестован по подозрению в получении взятки на сумму 82 млн руб. «РИА Новости» сообщили 24 августа, что Бойченко вменяют два преступления по делу о растрате.

