Ущерб по делу экс-главы минздрава Хабаровского края превысит 1 млрд рублей

Басманный суд Москвы арестовал экс-министра здравоохранения края 22 августа. Сообщалось, что уголовное преследование ведется по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата). По данным «Интерфакса», в апреле 2025 г. по инициативе Хабаровской транспортной прокуратуры Бойченко был привлечен к административной ответственности и оштрафован на 21 млн руб. за нарушения, допущенные в процессе заключения госконтрактов на услуги санитарной авиации. ТАСС уточнял, что его дело связано с процессом вице-премьера регионального правительства по социальным вопросам Евгения Никонова. В июле 2024 г. чиновник был арестован по подозрению в получении взятки на сумму 82 млн руб. «РИА Новости» сообщили 24 августа, что Бойченко вменяют два преступления по делу о растрате.