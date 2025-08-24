Скончался советский и российский режиссер Валерий Усков

Усков родился в 1933 г. В 1955 г. окончил факультет журналистики Уральского университета, а в 1961 г. – режиссерский факультет ВГИКа. Затем он стал режиссером-постановщиком Свердловской киностудии, а через три года – киностудии «Мосфильм».