Скончался советский и российский режиссер Валерий Усков
На 93-м году ушел из жизни народный артист РСФСР, советский и российский режиссер Валерий Усков, сообщили в Союзе кинематографистов России.
Усков родился в 1933 г. В 1955 г. окончил факультет журналистики Уральского университета, а в 1961 г. – режиссерский факультет ВГИКа. Затем он стал режиссером-постановщиком Свердловской киностудии, а через три года – киностудии «Мосфильм».
Усков совместно с режиссером Владимиром Краснопольским снял фильмы и сериалы «Ермак», «Тени исчезают в полдень», «Вечный зов», «Таежный десант», «Стюардесса», «Времена года», «Неподсуден», «Отец и сын», «Соучастие в убийстве» и другие.
Усков был лауреатом Государственной премии СССР и Премии Ленинского комсомола, кавалером ордена «Знак Почета», орденов Почета, «За заслуги перед Отечеством» (IV и III степени).